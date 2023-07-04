Киган Мюррэй (29 очков) и Лестер Киньонес (26 очков) устроили дуэль в матче Летней лиги
«Сакраменто» взял верх над «Голден Стэйт» в первом матче Летней лиги НБА – 100:94.
В составе «Кингз» форвард Киган Мюррэй набрал 29 очков и 2 перехвата при 8 из 17 с игры.
В активе защитника «Уорриорз» Лестера Киньонеса 26 очков, 4 подбора и 2 передачи при 10 из 16 с игры.
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