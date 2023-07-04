Киган Мюррэй (29 очков) и Лестер Киньонес (26 очков) устроили дуэль в матче Летней лиги

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Летняя лига НБА Киган Мюррэй Лестер Киньонес Баскетбол

«Сакраменто» взял верх над «Голден Стэйт» в первом матче Летней лиги НБА – 100:94.

В составе «Кингз» форвард Киган Мюррэй набрал 29 очков и 2 перехвата при 8 из 17 с игры.

В активе защитника «Уорриорз» Лестера Киньонеса 26 очков, 4 подбора и 2 передачи при 10 из 16 с игры.

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2 комментария

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Аркадий Байдерин
Подземиньски судя по нарезке был не оч крут в этом матче. Потери, проигранная борьба. а из Лестера можно слепить нового Пула похоже))
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Крокозябра
Ответ Аркадий Байдерин
Подземиньски судя по нарезке был не оч крут в этом матче. Потери, проигранная борьба. а из Лестера можно слепить нового Пула похоже))
Да, Лестер очень по манере игры Пула напоминает. У Подземски первая игра на таком уровне, но тем не менее 12+6+6 достойный результат.
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