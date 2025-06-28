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«Хьюстон» может обменять Кэма Уитмора и Джока Лэндейла

Названы два игрока, за счет обмена которых «Хьюстон» может усилить состав.

По словам репортера Эвана Сайдери, «Рокетс» могут рассмотреть вариант обмена Кэма Уитмора и Джока Лэндейла с целью приобретения сильного игрока ротации.

Уитмор и Лэндейл, которые в совокупности стоят 11,5 млн долларов, могут принести клубу игрока стоимостью более 15 млн долларов. Возможной целью «Хьюстона» является форвард «Лейкерс» Дориан-Финнни Смит.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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