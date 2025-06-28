«Хьюстон» может обменять Кэма Уитмора и Джока Лэндейла
Названы два игрока, за счет обмена которых «Хьюстон» может усилить состав.
По словам репортера Эвана Сайдери, «Рокетс» могут рассмотреть вариант обмена Кэма Уитмора и Джока Лэндейла с целью приобретения сильного игрока ротации.
Уитмор и Лэндейл, которые в совокупности стоят 11,5 млн долларов, могут принести клубу игрока стоимостью более 15 млн долларов. Возможной целью «Хьюстона» является форвард «Лейкерс» Дориан-Финнни Смит.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5409 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости