«Хьюстон» может обменять Кэма Уитмора и Джока Лэндейла

Названы два игрока, за счет обмена которых «Хьюстон» может усилить состав.

По словам репортера Эвана Сайдери, «Рокетс» могут рассмотреть вариант обмена Кэма Уитмора и Джока Лэндейла с целью приобретения сильного игрока ротации.

Уитмор и Лэндейл, которые в совокупности стоят 11,5 млн долларов, могут принести клубу игрока стоимостью более 15 млн долларов. Возможной целью «Хьюстона » является форвард «Лейкерс» Дориан-Финнни Смит.