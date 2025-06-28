Дерик Куин: «Не думаю, что кто-то на этом драфте когда-либо будет лучше меня»
Дерик Куин заявил, что критика его обмена в «Пеликанс» добавляет ему мотивации.
«Да, определенно, это добавляет мне мотивации.
Не думаю, что кто-то на этом драфте когда-либо будет лучше меня. Я абстрагируюсь от всех посторонних разговоров. Джо Дюмарс верит в меня. Большинство из тех ребят я обыгрывал в школе. Я понимаю, что НБА – это совершенной новый уровень, но я продолжу обыгрывать их в следующем сезоне и сделаю Джо гением», – заявил новичок «Нового Орлеана».
«Пеликанс» выбрали Куина, заполучив 13-й номер драфта в обмен на 23-й номер (Эйса Ньюэлл) и пик первого раунда драфта-2026.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5954 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Pelicans Film Room в соцсети X
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