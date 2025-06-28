Дерик Куин: «Не думаю, что кто-то на этом драфте когда-либо будет лучше меня»

Дерик Куин заявил, что критика его обмена в «Пеликанс» добавляет ему мотивации.

«Да, определенно, это добавляет мне мотивации.

Не думаю, что кто-то на этом драфте когда-либо будет лучше меня. Я абстрагируюсь от всех посторонних разговоров. Джо Дюмарс верит в меня. Большинство из тех ребят я обыгрывал в школе. Я понимаю, что НБА – это совершенной новый уровень, но я продолжу обыгрывать их в следующем сезоне и сделаю Джо гением», – заявил новичок «Нового Орлеана».

«Пеликанс» выбрали Куина, заполучив 13-й номер драфта в обмен на 23-й номер (Эйса Ньюэлл) и пик первого раунда драфта-2026.