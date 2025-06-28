Александр Медведев: «Демин в «Зените» в будущем? Да, если будет развиваться»
Александр Медведев хотел бы видеть Егора Демина в «Зените» после карьеры в НБА.
«Это очень хорошо. Рекордная высота на драфте – это показывает, что таланты рождаются. Россияне, которые играли в НБА, потом возвращались обратно. Очень надеюсь, что придет время, когда эти ребята будут играть у нас.
Демин в «Зените» в будущем? Он очень перспективный, да, если будет развиваться. У него нетипичные данные для защитника. Поэтому так высоко задрафтован», – сказал председатель совета директоров «Зенита».
«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина на драфте НБА под общим 8-м номером.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5158 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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