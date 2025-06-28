Александр Медведев: «Демин в «Зените» в будущем? Да, если будет развиваться»

Александр Медведев хотел бы видеть Егора Демина в «Зените» после карьеры в НБА.

«Это очень хорошо. Рекордная высота на драфте – это показывает, что таланты рождаются. Россияне, которые играли в НБА, потом возвращались обратно. Очень надеюсь, что придет время, когда эти ребята будут играть у нас.

Демин в «Зените» в будущем? Он очень перспективный, да, если будет развиваться. У него нетипичные данные для защитника. Поэтому так высоко задрафтован», – сказал председатель совета директоров «Зенита ».

«Бруклин » выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина на драфте НБА под общим 8-м номером.