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Сэм Прести пригласил Егора Демина к себе домой перед драфтом и хотел выбрать его

«Оклахома» хотела выбрать Егора Демина на драфте.

«Демин трижды тренировался с «Нетс» во время преддрафтового процесса, что необычно много. Но он явно произвел впечатление.

Им были впечатлены не только «Нетс». Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести пригласил Демина к себе домой и, как сообщается, рассматривал возможность обмена 15-го пика, чтобы задрафтовать его», – пишет The New York Post.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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