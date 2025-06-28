Сэм Прести пригласил Егора Демина к себе домой перед драфтом и хотел выбрать его
«Оклахома» хотела выбрать Егора Демина на драфте.
«Демин трижды тренировался с «Нетс» во время преддрафтового процесса, что необычно много. Но он явно произвел впечатление.
Им были впечатлены не только «Нетс». Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести пригласил Демина к себе домой и, как сообщается, рассматривал возможность обмена 15-го пика, чтобы задрафтовать его», – пишет The New York Post.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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