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Брэдли Бил хочет остаться в «Финиксе», но не против обмена в «правильную команду»

Брэдли Бил предпчитает остаться в «Финиксе».

«Финикс» может попытаться обменять Била, как это было в прошлом сезоне, но его право запрета на обмен остается. Ситуация остается та же, что была перед дедлайном обменов 2025 года, согласно источнику лиги, знакомому с ходом мыслей Била: Бил не против правильного обмена, который отправит его в нужную команду, но предпочитает остаться в «Финиксе», даже если команда выиграла всего 35 матчей год назад и только что потеряла Кевина Дюрэнта, обменяв его в «Хьюстон», – пишет журналист The Athletic Фред Кац.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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