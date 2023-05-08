Джоэл Эмбиид о переходе Такера: «Рад, что отныне он на нашей стороне»

Центровой «Филадельфии» отметил вклад форварда в успех команды.

«Вот почему мы его подписали его. [Пи Джей] расправился с нами в прошлом году: подборы в нападении, стабильная игра в нападении и защите – это его сущность. Всегда готов к любому вызову. Я просто рад, что отныне он на нашей стороне», – заявил Эмбиид после победы в четвертом матче серии с « » (2-2).

В прошлом сезоне « » Такера обыграл «Сиксерс» в шести матчах второго раунда.

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