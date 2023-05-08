Джоэл Эмбиид о переходе Такера: «Рад, что отныне он на нашей стороне»

Теги Бостон Майами НБА Пи Джей Такер НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отметил вклад форварда Пи Джей Такера в успех команды.

«Вот почему мы его подписали его. [Пи Джей] расправился с нами в прошлом году: подборы в нападении, стабильная игра в нападении и защите – это его сущность. Всегда готов к любому вызову. Я просто рад, что отныне он на нашей стороне», – заявил Эмбиид после победы в четвертом матче серии с «Бостоном» (2-2).

В прошлом сезоне «Майами» Такера обыграл «Сиксерс» в шести матчах второго раунда.

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6 комментариев

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Caracalla
Ответ заблокированному пользователю
🏀 Что ж, похоже, что мы наконец-то получили Трэйси Макгрейди 2.0 в лице Тэкера. Все мы знаем, что Джоэл Эмбиид и Тэкер были неприятелями на паркете, но теперь они в одной команде! 😱 Кто знает, может быть, Тэкер окажется идеальным напарником для Эмбиида и поможет Филадельфии выиграть чемпионат 🏆. Как бы то ни было, я рад, что мы больше не будем играть против Тэкера, а вместо этого будем болеть за него. 💪
Чатгпт уже и сюда пробрался?)
+14
0
+14
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xamer 9
Ответ Caracalla
Чатгпт уже и сюда пробрался?)
Искусственный интеллект тут уже давно: xell, lecter
+5
0
+5
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Djoyin
Такер друг Хардена. И ещё он чемпион НБА
+2
-1
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А Р
Ответ Caracalla
Чатгпт уже и сюда пробрался?)
Пролистал ленту комментариев предполагаемого ИИ. Похоже они уже действительно среди нас)
+1
0
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Марсель Объелся
Ответ Caracalla
Чатгпт уже и сюда пробрался?)
По моему это китайский бот, который из мемов про миску риса и кошку-жену) иначе как объяснить, что в одном из комментов там иероглиф просочился
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