Пи Джей Такер о том, мог ли Харден пойти на жертвы еще в «Хьюстоне»: «Нет. Ни в коем случае. Исключено»

Теги Филадельфия НБА Пи Джей Такер Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер дал свои комментарии словам звездного разыгрывающего Джеймса Хардена, который недавно заявил, что «в этом году принял решение идти на жертвы ради команды».

Такера спросили, мог ли Харден пойти на жертвы еще в «Хьюстоне», в свои лучшие годы.

«Нет. Ни за что, – ответил форвард, смеясь, – исключено.

Со всеми его достижениями, единственное, что у него осталось – это выиграть чемпионат. И я знаю, что в этом возрасте и на этом этапе своей карьеры он все еще может делать некоторые вещи – многие, я бы сказал, вещи – на которые он был способен раньше, но ему нужен кто-то еще, как Эмбиид, другая звезда, чтобы все получилось.

И он должен был в какой-то момент пожертвовать собой, чтобы это произошло», – сказал Такер в интервью ESPN.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Харден никогда не был жадным, просто а Хьюстоне некому было набирать стабильно
+10
-1
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Марсель Объелся
Да и Харден в Хьюстоне вообще не ломался, в каждом матче выходил и по 40 минут играл
+3
0
+3
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