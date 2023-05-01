Пи Джей Такер о том, мог ли Харден пойти на жертвы еще в «Хьюстоне»: «Нет. Ни в коем случае. Исключено»

Форвард «Филадельфии» дал свои комментарии словам звездного разыгрывающего , который недавно заявил, что «в этом году принял решение идти на жертвы ради команды».

Такера спросили, мог ли Харден пойти на жертвы еще в «Хьюстоне», в свои лучшие годы.

«Нет. Ни за что, – ответил форвард, смеясь, – исключено.

Со всеми его достижениями, единственное, что у него осталось – это выиграть чемпионат. И я знаю, что в этом возрасте и на этом этапе своей карьеры он все еще может делать некоторые вещи – многие, я бы сказал, вещи – на которые он был способен раньше, но ему нужен кто-то еще, как , другая звезда, чтобы все получилось.

И он должен был в какой-то момент пожертвовать собой, чтобы это произошло», – сказал Такер в интервью ESPN.

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