Пэйтон Притчард надеется, что «Селтикс» обменяют его в другую команду

Теги возможные переходы Бостон НБА НБА плей-офф Пэйтон Притчард Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард ясно дал понять, что надеется на обмен в другую команду этим летом, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников из клуба.

Притчард был выбран «Селтикс» на драфте 2020 года под 26-м номером.

В сезоне-2022/23 25-летний защитник провел 48 матчей, набирая в среднем 5,6 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за 13 минут на паркете. Это его самые низкие показатели в карьере.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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4 комментария

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Чудинов Дмитрий
норм игрок, вполне может играть чуть больше времени в другой команде.
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Wallace Stevens
Он, имхо, чуть лучше Хаузера, но не в 2 раза.
0
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Skeleton64
В Никс!
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