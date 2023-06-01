Пэйтон Притчард надеется, что «Селтикс» обменяют его в другую команду

Разыгрывающий « » ясно дал понять, что надеется на обмен в другую команду этим летом, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников из клуба.

Притчард был выбран «Селтикс» на драфте 2020 года под 26-м номером.

В сезоне-2022/23 25-летний защитник провел 48 матчей, набирая в среднем 5,6 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за 13 минут на паркете. Это его самые низкие показатели в карьере.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам