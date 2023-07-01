«Лейкерс» сохранили Остина Ривза – 56 млн за 4 года

Теги переходы Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Ограниченно свободный агент Остин Ривз (25 лет, 196 см) согласился подписать с «Лейкерс» четырехлетний контракт на 56 миллионов долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Новый контракт Ривза включает опцию игрока на четвертый год, 15-процентный трейд-кикер и максимально допустимый аванс.

Ривз прошел путь от двустороннего соглашения до максимально возможного для «Лейкерс» контракта.

В сезоне-22/23 Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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27 комментариев

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Алексей Иванов
Пелинка конечно ударно проводит межсезонье. Пока что прям 4.5+/5 смело можно ставить.
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fhneh
Хьюстон и САС по джентльменски не стали заваливать пацана деньгами, и портить отношения с ЛАЛ, которые все равно контракт бы повторили. За озерниками должок)
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Лиллард унижатель!
Ответ Алексей Иванов
Пелинка конечно ударно проводит межсезонье. Пока что прям 4.5+/5 смело можно ставить.
Я все больше склоняюсь, что идиотское решение получить Вестбрука продавил ЛеБрон. Пелинка не настолько глуп, судя по остальным его действиям.
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Nightyork97
Пылинка смог, 14 в год это даже успех на таком задутом рынке.
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armageddon123456
Ответ Ilovethisgame77
ривз ссыкло и лох… понял, что больше нигде не заиграет))) бледная сутулая моль, дешевая копия Хорначека
Ты чего такой злой? Песок в вагину попал?
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Геннадий Мясковский
На фоне концовки сезона и нынешних контрактов, как будто недополучил
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vasfre
Ответ Лиллард унижатель!
Я все больше склоняюсь, что идиотское решение получить Вестбрука продавил ЛеБрон. Пелинка не настолько глуп, судя по остальным его действиям.
мне в том обмене особенно было обидно потерять КСП - это был топовый АЗ у ЛАЛ в то время. как показала его игра в Наггетс, он и остаётся ТОПом...
Кузю и Харелла не было жалко, а вот КСП...
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vasfre
Новости от ЛАЛ просто сказка. Контракты один лучше другого прям!
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Марсель Объелся
Ну хоть учатся на ошибке с Карузо
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vadim_FCB
По нынешним временам - мега адекватный контракт. Очень здорово, что Ривз с Хачимуровй подписались на долго. Эти двое по сезону выглядели как ребята с лучшим потенциалом в компанде и в теории мы в 25 году можем получить двух толковых стареров, играющих за копейки.

И ели Хачимура отжег в ПО, то Ривз стабильно становится лучше. Плюс он не просто отжег в ПО, а стабильно там был чуть ли не лучшим клатчером.
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Goddemic
Ответ Александр Тихомиров
интересно, никто не предложил или сам захотел остаться
и то, и другое. Он ждал более выгодного предложения со стороны, которое ЛАЛ всё равно повторили бы с вероятностью 80%. И да, ранее он говорил, что не прочь остаться.
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Sanan1908
Это супер новость. Главное Ривз не расслабился и продолжал только прогрессировать:) удачи ЛаЛ
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Александр Тихомиров
интересно, никто не предложил или сам захотел остаться
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avcgloronalduMU
хороший игрок, с европейским складом
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Xell
Лал красавцы. Почти идеально провели все переподписания. И Ривзу респект. Пошел на встречу клубу.
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armageddon123456
Ответ Алексей Иванов
Пелинка конечно ударно проводит межсезонье. Пока что прям 4.5+/5 смело можно ставить.
Если ещё одного бигменя подтащит то точно 5+ заслужит
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DiffusedLight
Ответ Nightyork97
Пылинка смог, 14 в год это даже успех на таком задутом рынке.
поздравляю кста, что удалось переподписать Гранта, 160на5 адекватные деньги, новая веха в славной истории Rip City
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Nightyork97
Ответ DiffusedLight
поздравляю кста, что удалось переподписать Гранта, 160на5 адекватные деньги, новая веха в славной истории Rip City
Хоть 200 пусть берет, сегодня расклад уже поменялся одним запросом на обмен
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AEZAKMI228
Ответ DiffusedLight
поздравляю кста, что удалось переподписать Гранта, 160на5 адекватные деньги, новая веха в славной истории Rip City
Хахаха
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DiffusedLight
Ответ Nightyork97
Хоть 200 пусть берет, сегодня расклад уже поменялся одним запросом на обмен
да Портленд вроде не зависел от решения по Лилларду. на вашем месте я бы радовался тому, что вся эта бесперспективная телега со сбором команды для того, чтобы он остался закончилась
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mvp-24
Ответ fhneh
Хьюстон и САС по джентльменски не стали заваливать пацана деньгами, и портить отношения с ЛАЛ, которые все равно контракт бы повторили. За озерниками должок)
Хьюстон уже другого пацана завалил деньгами
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Первый глор Кливленда
Это был такой левелинг от лал. Столько втирали всем, что повторят любое предложение, в итоге никто ничего и не предложил - типа, в чём смысл, если всё равно заматчат)
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armageddon123456
Ответ Ilovethisgame77
Так ты у спроси у своей бабы или сестры, попал им песок или нет?
У моей бабы точно нет, она ж не бесится, а ты спич выдал будто у тебя натурально психоз , ну или песок, ага
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Ocelot
Ответ Первый глор Кливленда
Это был такой левелинг от лал. Столько втирали всем, что повторят любое предложение, в итоге никто ничего и не предложил - типа, в чём смысл, если всё равно заматчат)
там не так много команд и было которые бы могли себе позволить сделать это любое предложение, которое было бы сильно лучше чем стандартные 54/4 от ЛАЛ
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LBJ236
Ожидаемо, Джеймс и многие другие его очень ценят
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