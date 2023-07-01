«Лейкерс» сохранили Остина Ривза – 56 млн за 4 года

Ограниченно свободный агент (25 лет, 196 см) согласился подписать с « » четырехлетний контракт на 56 миллионов долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Новый контракт Ривза включает опцию игрока на четвертый год, 15-процентный трейд-кикер и максимально допустимый аванс.

Ривз прошел путь от двустороннего соглашения до максимально возможного для «Лейкерс» контракта.

В сезоне-22/23 Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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