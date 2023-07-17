Джаред Дадли: «Грант Уильямс привносит индивидуальность»

Теги Даллас НБА Джаред Дадли Грант Уильямс Баскетбол

Помощник главного тренера «Далласа» Джаред Дадли высказался о подписании форварда Гранта Уильямса.

«Грант Уильямс привносит индивидуальность. Лидер в раздевалке. Элитный трехочковый бросок. Способен отрабатывать в обороне. Он будет важной частью команды и нашего успеха в этом году», – цитирует Дадли Mavs.com.

Первые четыре года карьеры Уильямс провел в «Бостоне», который выбрал его на драфте-2019 под 22-м номером. В прошлом году его средние показатели составили 8,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи при 40% из-за дуги за 26 минут.

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