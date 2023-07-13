Дарвин Хэм: «Остин Ривз скоро станет игроком Матча всех звезд»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм в подкасте с Марком Стейном и Крисом Хэйнсом сделал смелый прогноз насчет Остина Ривза, заявив, что 25-летний атакующий защитник в ближайшем будущем станет участником Матча всех звезд.

«Официально заявляю, Остин Ривз скоро станет игроком Матча всех звезд», – сказал Хэм.

Ривз не был выбран на драфте НБА 2021 года. Этим летом «Лейкерс» заключили с защитником четырехлетний контракт на 56 миллионов долларов.

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