«Лейкерс» хотят сделать плеймейкера из Остина Ривза

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» рассчитывают, что атакующий защитник Остин Ривз возьмет на себя роль плеймейкера в сезоне-2023/24.

«Лейкерс» планируют в следующем сезоне больше задействовать Ривза в нападении, раскрывая навыки разыгрывающего, которые он продемонстрировал в первые два года своей карьеры в лиге», – пишет журналист The Athletic Йован Буха.

Ранее Ривз согласился подписать с «Лейкерс» четырехлетний контракт на 56 миллионов долларов, хоть и мог выйти на рынок свободных агентов и получить больше денег.

В сезоне-22/23 защитник набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев

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Nurtas Valikhan
Лонни Уокера вернут в состав?
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Lokomotiv__1992
Такое чувство что Ривз хоть и говорил что ради денег готов покинуть Лал.. Это были просто слова. Тот же Хьюстон спокойно мог ему дать контракт больше чем Лал ? Они же дали Бруксу .. который в разы хуже и потенциал у Ривза больше . Просто он не вел ни с кем переговоры не набивал зарплату и.т.д он благодарен Лал за шанс который ему дали и оплатил в ответ . Жду от него в этом сезоне прогресса ) как человек он шикарный и как игрок
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Lokomotiv__1992
Ривз против чемпионской команды .. за 4 игры . 21 очков в среднем и 54% трешки .. 100% штрафные и 5 асситов за игру , игры были равные +- и не никто не скажет что просто набил стату мусорное , играл он уже как звезда .. тот же Ванвлит хоть из штанов выпрыгнет но не сможет быть более полезен чем Ривз против того же Денвера. Думаю многие будут ждать именно такой игры в регулярке .. 30-37 минут , трешку 40% уже пора бросать на постоянной основе.. главное не расслабиться и проделать большой объем работы перед сезоном .. и конечно теперь есть хороший и сыгранный костяк и будет проще раскрыться , жаль Рассел был долго в команде он затормозил развитие
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Nikolay
Ривз специально перед драфтом специально на просмотры не ездил, чтобы во втором раунде абы кто не забрал. Была договоренность с Лейкерс незадрафтованные уйти. Поучился у Леброна, рынок Лос Анджелеса. И сейчас другие команды опрокинул сам?
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Баскетбольные Обзоры
Ответ Nurtas Valikhan
Лонни Уокера вернут в состав?
Надо бы, на 2+1 за на 20-22 млн если согласится
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Баскетбольные Обзоры
Ответ Lokomotiv__1992
Такое чувство что Ривз хоть и говорил что ради денег готов покинуть Лал.. Это были просто слова. Тот же Хьюстон спокойно мог ему дать контракт больше чем Лал ? Они же дали Бруксу .. который в разы хуже и потенциал у Ривза больше . Просто он не вел ни с кем переговоры не набивал зарплату и.т.д он благодарен Лал за шанс который ему дали и оплатил в ответ . Жду от него в этом сезоне прогресса ) как человек он шикарный и как игрок
Он еще молод, возьмет 180-200 млн после этого контракта
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