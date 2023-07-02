«Лейкерс» хотят сделать плеймейкера из Остина Ривза

« » рассчитывают, что атакующий защитник возьмет на себя роль плеймейкера в сезоне-2023/24.

«Лейкерс» планируют в следующем сезоне больше задействовать Ривза в нападении, раскрывая навыки разыгрывающего, которые он продемонстрировал в первые два года своей карьеры в лиге», – пишет журналист The Athletic Йован Буха.

Ранее Ривз согласился подписать с «Лейкерс» четырехлетний контракт на 56 миллионов долларов, хоть и мог выйти на рынок свободных агентов и получить больше денег.

В сезоне-22/23 защитник набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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