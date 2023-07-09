Грант Уильямс попрощался с «Бостоном»: «За «Селтикс», город и моих братьев: спасибо за вашу веру в меня и поддержку на протяжении всех сезонов»
Форвард Грант Уильямс (24 года, 198 см) продолжит карьеру в «Далласе» в результате трехстороннего обмена по системе сайн-н-трейд с участием «Сан-Антонио».
Уильямс попрощался с «Бостоном» на своей странице в соцсети.
«За «Селтикс», город и моих братьев: спасибо за вашу веру в меня и поддержку на протяжении всех наших сезонов в баскетболе и жизни. Я очень благодарен за то, что был частью этой организации, и навсегда сохраню любовь к людям, которые окружали меня в этом жизненном опыте💚☘️», – написал Грант, приложив фото.
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