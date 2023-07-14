Инсайдер Иан Бегли о слухах про переход Таунса в «Нью-Йорк»: «Никс» посчитали, что его контракт сильно ударит по ним в дальнейшем»

Теги возможные переходы Миннесота Нью-Йорк НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Инсайдер SNY Иан Бегли рассказал, почему «Нью-Йорк» отказался от идеи заполучить центрового «Миннесоты» Карла Энтони Таунса.

«Я слышал, что его зарплата, по мнению некоторых людей, была слишком обременительной, по крайней мере, на данном этапе. Они посчитали, что его контракт сильно ударит по ним в дальнейшем.

«Никс» просто не видят в нем окончательного решения всех проблем или игрока, который выведет их на следующую ступень без лишних вопросов», – сказал инсайдер в эфире подкаста Зака Лоу.

За следующие 5 лет Таунс заработает более 256 млн долларов.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней

23 великие фотографии Майкла Джордана

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atlichna
Исторический игрок никому не нужен, как так
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий