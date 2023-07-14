Инсайдер Иан Бегли о слухах про переход Таунса в «Нью-Йорк»: «Никс» посчитали, что его контракт сильно ударит по ним в дальнейшем»

Инсайдер SNY Иан Бегли рассказал, почему « » отказался от идеи заполучить центрового «Миннесоты» .

«Я слышал, что его зарплата, по мнению некоторых людей, была слишком обременительной, по крайней мере, на данном этапе. Они посчитали, что его контракт сильно ударит по ним в дальнейшем.

«Никс» просто не видят в нем окончательного решения всех проблем или игрока, который выведет их на следующую ступень без лишних вопросов», – сказал инсайдер в эфире подкаста Зака Лоу.

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