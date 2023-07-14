Инсайдер Иан Бегли о слухах про переход Таунса в «Нью-Йорк»: «Никс» посчитали, что его контракт сильно ударит по ним в дальнейшем»
Инсайдер SNY Иан Бегли рассказал, почему «Нью-Йорк» отказался от идеи заполучить центрового «Миннесоты» Карла Энтони Таунса.
«Я слышал, что его зарплата, по мнению некоторых людей, была слишком обременительной, по крайней мере, на данном этапе. Они посчитали, что его контракт сильно ударит по ним в дальнейшем.
«Никс» просто не видят в нем окончательного решения всех проблем или игрока, который выведет их на следующую ступень без лишних вопросов», – сказал инсайдер в эфире подкаста Зака Лоу.
За следующие 5 лет Таунс заработает более 256 млн долларов.
Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней
23 великие фотографии Майкла Джордана
1 комментарий