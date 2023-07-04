Гилберт Аренас: «ЛГБТ-сообщество – самое несправедливое»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что ЛГБТ-сообщество является самым несправедливым, поскольку живет по правилам, которые известны только ему.

«У них есть набор определенных правил, по которым играют только они, и которые знают только они. Никто, кроме них, не знает эти правила, но нас судят по этим правилам, которые мы не знаем.

Нет открытого диалога о том, что уместно, а что нет. Мы узнаем об этом уже после того, как облажались, и это несправедливо. Это чертовски несправедливо, так нельзя.

А эти слова типа «он», «она», «оно», «они». Мы ни хрена не знаем. Откуда нам знать? Вы придумываете это на ходу, и нет никакого словаря с обновлениями.

Фактически они могут сделать натурала геем, сказав: «Ты похож на гея». Что оскорбительно для натурала. Как только я скажу что-нибудь гейское в ответ, меня к черту отменят», – сказал Аренас.

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