Гилберт Аренас: «ЛГБТ-сообщество – самое несправедливое»

Теги НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что ЛГБТ-сообщество является самым несправедливым, поскольку живет по правилам, которые известны только ему.

«У них есть набор определенных правил, по которым играют только они, и которые знают только они. Никто, кроме них, не знает эти правила, но нас судят по этим правилам, которые мы не знаем.

Нет открытого диалога о том, что уместно, а что нет. Мы узнаем об этом уже после того, как облажались, и это несправедливо. Это чертовски несправедливо, так нельзя.

А эти слова типа «он», «она», «оно», «они». Мы ни хрена не знаем. Откуда нам знать? Вы придумываете это на ходу, и нет никакого словаря с обновлениями.

Фактически они могут сделать натурала геем, сказав: «Ты похож на гея». Что оскорбительно для натурала. Как только я скажу что-нибудь гейское в ответ, меня к черту отменят», – сказал Аренас.

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13 комментариев

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С 2009 года здесь
неужели кто-то открыто говорит об этом в США
+20
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Ебздрогыч
У чернокожих такая же история: они могут друг друга называть словом на букву Н и стебаться на эту тему, а если это скажет белый - то это сразу расизм. Так что это будет славная битва жертв гомофобии и расизма!
+12
-2
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Костя Кот
🤣🤣🤣
+4
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Abdulla
Гилберт вёл шоу с Мией Халифой, он кое-что знает, всё-таки...
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fedorbazaykin
Чел, у меня такое же мнение о правительстве 😂
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кракадил
У редакторов спортса появился новый враг
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boller_73
Лгбт повестка кроет черную повестку)
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Дмитрий Дашковский
Да ты сам лгбтшник Аренас после того что ты про Джоковича писал
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