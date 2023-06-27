Гилберт Аренас: «В НБА есть только два центровых, способных защищаться против Вембаньямы». Это Эмбиид и Йокич»

Теги Сан-Антонио НБА Гилберт Аренас Джоэл Эмбиид Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что худощавое телосложение новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы не станет для него проблемой в первом сезоне в НБА.

«Если умеешь набирать очки, ты будешь набирать очки. Не имеет значения, насколько ты силен физически.

На его позиции есть только два игрока, которые способны против него защищаться. Это Джоэл Эмбиид и Никола Йокич. Это всего шесть матчей в год, когда ему придется тяжело. Все остальные на его позиции отстой.

Он будет играть против Брука Лопеса, низкорослого Эла Хорфорда, Паскаля Сиакама. В НБА нет никого, кто бы мог создать проблемы ему и его росту. У него все будет в порядке», – сказал Аренас.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
Гобера и Дэвиса уже за нормальных защищающихся не считают как я понимаю
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Я не понял, Брук Лопес хуже отзащищается против француза чем Никола?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
|NPLM|
Интересно, а Гилберт баскетбол вообще смотрит или просто посмотрел кто там были последние МВП?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Спирин
Ахахаха.
Помню, кода разошедшегося Порзи за Нью-Йорк прихватил в защите Леброн, то тот тут же сдулся. С Веней поступят аналогично.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Гобер? Порзи? Тайм Лорд?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Пока против него тяжело защищаться на дистанции, улучшит процент попадания и будет как Дюрант. Но если наберёт массу без последствий, то под кольцом будет большой проблемой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэннис Молинарев
Ну да, странное заявление. Порзи уж точно создаст проблемы. Да и Гобер может и Адебайо, хоть и проигрывает в росте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
когда это у нас Йокич стал топовым защитником?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Аренас уже почти занял нишу Перкинса.
Надо чуть побольше диких комментариев, ящетаю.
Откровенно говоря, Аренас парень неплохой, в отличие от Перкинса, но иногда как скажет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Говорят, ГСВ под Вембаньяму решили вернуть на минималку Зазу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий