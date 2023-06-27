Гилберт Аренас: «В НБА есть только два центровых, способных защищаться против Вембаньямы». Это Эмбиид и Йокич»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что худощавое телосложение новичка « » не станет для него проблемой в первом сезоне в НБА.

«Если умеешь набирать очки, ты будешь набирать очки. Не имеет значения, насколько ты силен физически.

На его позиции есть только два игрока, которые способны против него защищаться. Это Джоэл и . Это всего шесть матчей в год, когда ему придется тяжело. Все остальные на его позиции отстой.

Он будет играть против Брука Лопеса, низкорослого Эла Хорфорда, Паскаля Сиакама. В НБА нет никого, кто бы мог создать проблемы ему и его росту. У него все будет в порядке», – сказал Аренас.

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