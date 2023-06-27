Гилберт Аренас: «В НБА есть только два центровых, способных защищаться против Вембаньямы». Это Эмбиид и Йокич»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что худощавое телосложение новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы не станет для него проблемой в первом сезоне в НБА.
«Если умеешь набирать очки, ты будешь набирать очки. Не имеет значения, насколько ты силен физически.
На его позиции есть только два игрока, которые способны против него защищаться. Это Джоэл Эмбиид и Никола Йокич. Это всего шесть матчей в год, когда ему придется тяжело. Все остальные на его позиции отстой.
Он будет играть против Брука Лопеса, низкорослого Эла Хорфорда, Паскаля Сиакама. В НБА нет никого, кто бы мог создать проблемы ему и его росту. У него все будет в порядке», – сказал Аренас.
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Помню, кода разошедшегося Порзи за Нью-Йорк прихватил в защите Леброн, то тот тут же сдулся. С Веней поступят аналогично.
Надо чуть побольше диких комментариев, ящетаю.
Откровенно говоря, Аренас парень неплохой, в отличие от Перкинса, но иногда как скажет...