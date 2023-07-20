Марк Тихоненко: «Готов приложить все силы, чтобы помочь УНИКСу защитить титул»

Форвард Марк Тихоненко заявил, что рад подписать контракт с УНИКСом и готов приложить все силы, чтобы помочь казанскому клубу защитить титул чемпиона Лиги ВТБ.

«Очень рад подписать контракт с чемпионом Единой лиги ВТБ. УНИКС – клуб с большими традициями, который всегда стремится к лидерству. Уверен, президент Евгений Борисович Богачев не остановится на достигнутом в минувшем сезоне.

Нахожусь в предвкушении совместной работы с главным тренером Велимиром Перасовичем. Много о нем слышал и знаю, что он очень требователен к игрокам. В связи с этим осознаю уровень ответственности.

Готов приложить все силы и максимум возможностей, чтобы помочь защитить титул в предстоящем сезоне!» – цитирует слова Тихоненко официальный сайт клуба.

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