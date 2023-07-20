Марк Тихоненко перешел в УНИКС

подписал однолетний контракт с бывшим тяжелым форвардом МБА Марком Тихоненко (25 лет, 208 см).

Ранее сегодня МБА объявила о расставании с Тихоненко. В составе московской команды форвард стал бронзовым призером Кубка России-2023.

В августе 2022 года сын олимпийского чемпиона Валерия Тихоненко получил серьезную травму спины и вернулся в строй только в январе. В 17 матчах Единой лиги ВТБ за МБА он набирал в среднем 3,5 очка и 1,9 подбора.

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