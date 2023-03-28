Торнике Шенгелия вступил в перепалку с болельщиками «Маккаби»

Теги Маккаби Плейтика видео болельщики Виртус Торнике Шенгелия Шимон Мизрахи Баскетбол

Форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия вступил в конфликт с болельщиками «Маккаби Тель-Авив» во время матча 31-го тура Евролиги.

Перед началом четвертой четверти при счете 87:53 в пользу «Маккаби» Шенгелия встал со скамейки и стал отвечать болельщикам израильской команды, которые выкрикивали оскорбления в адрес грузинского игрока.

Игрокам «Виртуса» пришлось успокаивать разъяренного партнера по команде. В ситуацию вмешался президент «Маккаби» Шимон Мизрахи.

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1 комментарий

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Arturitto
Кто-то из израильских болельщиков у биджо любимую жвачку спёр.
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