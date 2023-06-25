77-летний болельщик «Бостона» Боб Райан о Порзингисе: «Последнее, что мне нужно было в этой жизни, это очередной парень, бросающий свои тупые 3-очковые»

Болельщик и бывший обозреватель « » в Boston Globe, 77-летний Боб Райан критически отозвался об обмене форварда .

«Не хочу уходить в крайности, но я не являюсь большим поклонником этого парня. 221 см, который играет как 191 см. Последнее, что мне нужно было в этой жизни как болельщика «Бостона», это очередной парень, бросающий свои тупые 3-очковые. А организация только этого и хочет. Ладно, здесь наши мнения расходятся.

Он ростом 221 см, но играет как защитник. Мне все равно, что у него 8 подборов в среднем за карьеру – не знаю, откуда они взялись. Это как результативные передачи Хардена, которые появляются из ниоткуда. Наверное, они как-то «читерят». В любом случае, я не являюсь фанатом его игры. У меня еще один вопрос: почему он уже в 4-й команде за 7 лет карьеры?» – сказал Райан.

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