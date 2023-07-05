Майлз Бриджес: «Это был тяжелый год, но я рад, что вернулся»
Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес признался, что счастлив вернуться в лигу.
«Это был тяжелый год, но я рад, что вернулся. Благодарен всем, кто остался со мной», – написал Бриджес в соцсети.
Бриджес подписал квалификационное предложение «Шарлотт» на сезон-2023/24 стоимостью 7,9 миллиона долларов и следующим летом станет неограниченно свободным агентом.
Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.
В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 матчей в рамках дисквалификации от НБА.
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