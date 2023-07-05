Майлз Бриджес: «Это был тяжелый год, но я рад, что вернулся»

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес признался, что счастлив вернуться в лигу.

«Это был тяжелый год, но я рад, что вернулся. Благодарен всем, кто остался со мной», – написал Бриджес в соцсети.

Бриджес подписал квалификационное предложение «Шарлотт» на сезон-2023/24 стоимостью 7,9 миллиона долларов и следующим летом станет неограниченно свободным агентом.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 матчей в рамках дисквалификации от НБА.

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2 комментария

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Tim Timson
Шарлотт одним днём живёт?)
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Air Hornet
Надеюсь снова увидеть того мотивированного Бриджа, лайт-версия Зайона как по мне) повторить рекорд сезона 21-22, с апгрейдом на центре в лице Марка Уильямса и на крае в лице Миллера, вполне возможно будет, главное - Боллу не поломаться снова🤞
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