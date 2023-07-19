«Оклахома» продлила контракт с Марком Дэйгнолтом
Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт подписал продление контракта с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Дэйгнолт возглавил «Тандер» в ноябре 2020 года. На тот момент он был вторым среди самых молодых главных тренеров лиги.
По окончании сезона-2022/23 38-летний Дэйгнолт был номинирован на награду лучшему тренеру года и занял второе место по итогам голосования.
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