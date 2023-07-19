«Оклахома» продлила контракт с Марком Дэйгнолтом

Главный тренер «Оклахомы» подписал продление контракта с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дэйгнолт возглавил «Тандер» в ноябре 2020 года. На тот момент он был вторым среди самых молодых главных тренеров лиги.

По окончании сезона-2022/23 38-летний Дэйгнолт был номинирован на награду лучшему тренеру года и занял второе место по итогам голосования.

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»