«Оклахома» продлила контракт с Марком Дэйгнолтом

Теги НБА Оклахома-Сити Марк Дэйгнолт Баскетбол

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт подписал продление контракта с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дэйгнолт возглавил «Тандер» в ноябре 2020 года. На тот момент он был вторым среди самых молодых главных тренеров лиги.

По окончании сезона-2022/23 38-летний Дэйгнолт был номинирован на награду лучшему тренеру года и занял второе место по итогам голосования.

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1 комментарий

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ОклаКонь
очень завидная работа быть главным тренером оклы сейчас - можно строить долгосрочный проект)
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