Трэй Янг: «То, что меня назвали «убийцей тренеров» – это безумие»

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Ллойд Пирс Куин Снайдер Дрэймонд Грин Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в шоу Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») поделился своими мыслями по поводу ярлыка «убийцы тренеров», который на него навесили болельщики.

«Я прошел трудный путь. В AAU у меня было не так много тренеров. То, что меня назвали «убийцей тренеров» – это безумие.

Ллойд Пирс был моим первым тренером в НБА. Он был идеальным тренером для нас. Мы были молодой командой, и Пирса взяли, чтобы развивать ребят. Он занимался развитием молодых игроков в «Филадельфии», он все понимал, это была его первая работа. Я отношусь к нему исключительно с любовью. Да, пару раз у нас возникали разногласия, но мы всегда уважали друг друга. Многие забывают эту часть наших отношений, говоря о другой части.

Нэйт Макмиллан возглавил команду в середине сезона, не было гарантии, что он продолжит работать в будущем. Он не знал, как долго он захочет нас тренировать. Но мы дошли до финала Восточной конференции, мы были рады и хотели продолжить работать с ним, но он ушел. Меня решили назвать причиной его ухода. На самом деле у нас были хорошие отношения.

Надеюсь, что Куин Снайдер станет моим Стивом Керром. Надеюсь, что с ним мы выиграем три или четыре чемпионата. Таков мой план», – сказал Янг.

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5 комментариев

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totocash
с янгом в роли франчайза в этой лиге не выиграть чемпионат. в роли 3 звезды, при наличие форварда, центра и хорошей скамейки вполне себе
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Сергей Мирный
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Карри налил с трёхочковой во многом потому, что рядом наливали Томпсон, Барнс, Спейтс, Кларк, Грин и все по чуть-чуть, развитие игроков в ГСВ помогло создать такие условия для Карри.
Янг наливает пока только флоутеры и передачки, не знаю каким образом его защита хотя бы в важных матчах станет лучше и при этом обойдётся без травм, но вот в атаке его трёхочковый бросок уже не вызывает того уважения, которое было в самом первом сезоне например, и это затрудняет жизнь всей команде. Выглядит так, будто в отдельно взятой серии какой-нибудь Кэмерон Пэйн может выдать больше пользы чем Янг
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Jazzzz
Так может по делу, не?
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Stephan Carrypenko
Ты убийца платежки
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