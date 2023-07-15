Трэй Янг: «То, что меня назвали «убийцей тренеров» – это безумие»

Разыгрывающий «Атланты» в шоу («Голден Стэйт») поделился своими мыслями по поводу ярлыка «убийцы тренеров», который на него навесили болельщики.

«Я прошел трудный путь. В AAU у меня было не так много тренеров. То, что меня назвали «убийцей тренеров» – это безумие.

был моим первым тренером в . Он был идеальным тренером для нас. Мы были молодой командой, и Пирса взяли, чтобы развивать ребят. Он занимался развитием молодых игроков в «Филадельфии», он все понимал, это была его первая работа. Я отношусь к нему исключительно с любовью. Да, пару раз у нас возникали разногласия, но мы всегда уважали друг друга. Многие забывают эту часть наших отношений, говоря о другой части.

Нэйт Макмиллан возглавил команду в середине сезона, не было гарантии, что он продолжит работать в будущем. Он не знал, как долго он захочет нас тренировать. Но мы дошли до финала Восточной конференции, мы были рады и хотели продолжить работать с ним, но он ушел. Меня решили назвать причиной его ухода. На самом деле у нас были хорошие отношения.

Надеюсь, что станет моим Стивом Керром. Надеюсь, что с ним мы выиграем три или четыре чемпионата. Таков мой план», – сказал Янг.

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