«Милан» подписал 2-летний контракт с Исмаэлем Камагате

« » официально подписал контракт с французским центровым Исмаэлем Камагате (22 года, 211 см). Соглашение рассчитано до 2025 года.

Камагате покинул « », за который провел четыре сезона. В прошедшем сезоне Еврокубка француз набирал 9,2 очка, 8,4 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за игру.

22-летний центровой был выбран «Денвером» под 46-м номером на драфте НБА 2022 года. Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун упомянул во время финала, что Камагате присоединится к команде перед следующим сезоном, но продолжит выступать в Европе.

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