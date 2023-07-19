«Милан» подписал 2-летний контракт с Исмаэлем Камагате

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«Милан» официально подписал контракт с французским центровым Исмаэлем Камагате (22 года, 211 см). Соглашение рассчитано до 2025 года.

Камагате покинул «Париж», за который провел четыре сезона. В прошедшем сезоне Еврокубка француз набирал 9,2 очка, 8,4 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за игру.

22-летний центровой был выбран «Денвером» под 46-м номером на драфте НБА 2022 года. Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун упомянул во время финала, что Камагате присоединится к команде перед следующим сезоном, но продолжит выступать в Европе.

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