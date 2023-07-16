Алекс Пойтресс может перейти в «Милан»

« » находится в стадии переговоров с легким форвардом (29 лет, 206 см), пишет журналист Моше Барда

В прошедшем сезоне бывший игрок «Зенита» выступал в составе тель-авивского « ».

В 16 матчах Евролиги-2022/23 Пойтресс набирал в среднем 7,8 очка и 3,6 подбора.

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней