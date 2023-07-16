Алекс Пойтресс может перейти в «Милан»

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«Милан» находится в стадии переговоров с легким форвардом Алексом Пойтрессом (29 лет, 206 см), пишет журналист Моше Барда

В прошедшем сезоне бывший игрок «Зенита» выступал в составе тель-авивского «Маккаби».

В 16 матчах Евролиги-2022/23 Пойтресс набирал в среднем 7,8 очка и 3,6 подбора.

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