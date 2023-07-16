Дешон Томас ведет переговоры с «Ховентудом»

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Бывший форвард «Милана» Дешон Томас (31 год, 201 см) ведет активные переговоры с испанским «Ховентудом», сообщает Encestando.

Летом прошлого года Томас подписал с «Миланом» соглашение по схеме «1+1», но контракт не был продлен, и 31-летний американец стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне Томас провел в Евролиге 22 матча, набирая в среднем 4,1 очка и 1,4 подбора.

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