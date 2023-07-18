«Виллербан» сделал предложение Тимоте Луваву-Кабарро

Французский « » предложил контракт легкому форварду (28 лет, 201 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Бывший игрок « » и НБА рассматривает предложение, ожидая, будут ли другие предложения.

Как отмечает Андреани, Луваву-Кабарро также предлагали « » и « ». Главный тренер турецкой команды Димитрис Итудис решил оставить Тайлера Дорси, а «Олимпиакос» сделал предложение Святославу Михайлюку и ждет его ответа.

Луваву-Кабарро провел минувший сезон за «Милан», набирая 11,9 очка и 4,1 подбора в среднем за матч в чемпионате Италии. До этого он выступал в НБА.

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