«Виллербан» сделал предложение Тимоте Луваву-Кабарро
Французский «Виллербан» предложил контракт легкому форварду Тимоте Луваву-Кабарро (28 лет, 201 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Бывший игрок «Милана» и НБА рассматривает предложение, ожидая, будут ли другие предложения.
Как отмечает Андреани, Луваву-Кабарро также предлагали «Фенербахче» и «Олимпиакосу». Главный тренер турецкой команды Димитрис Итудис решил оставить Тайлера Дорси, а «Олимпиакос» сделал предложение Святославу Михайлюку и ждет его ответа.
Луваву-Кабарро провел минувший сезон за «Милан», набирая 11,9 очка и 4,1 подбора в среднем за матч в чемпионате Италии. До этого он выступал в НБА.
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