Райан Брокхофф завершил карьеру в 32 года

Бывший форвард «Локомотива-Кубань» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.

Австралийский игрок принял решение сосредоточиться на семье и собственном бизнесе.

Брокхофф провел 11 сезонов, три из которых за « » (2015-2018). В 2016-м он дошел до «Финала четырех» Евролиги в составе краснодарской команды.

Последние три сезона карьеры Брокхофф отыграл за австралийский «Мельбурн». До этого он провел два сезона в НБА в составе «Далласа».

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА