Райан Брокхофф завершил карьеру в 32 года
Бывший форвард «Локомотива-Кубань» Райан Брокхофф объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.
Австралийский игрок принял решение сосредоточиться на семье и собственном бизнесе.
Брокхофф провел 11 сезонов, три из которых за «Локомотив-Кубань» (2015-2018). В 2016-м он дошел до «Финала четырех» Евролиги в составе краснодарской команды.
Последние три сезона карьеры Брокхофф отыграл за австралийский «Мельбурн». До этого он провел два сезона в НБА в составе «Далласа».
2 комментария