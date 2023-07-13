Райан Брокхофф завершил карьеру в 32 года

Теги переходы Локомотив-Кубань НБА Мельбурн чемпионат Австралии Райан Брокхофф Баскетбол

Бывший форвард «Локомотива-Кубань» Райан Брокхофф объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.

Австралийский игрок принял решение сосредоточиться на семье и собственном бизнесе.

Брокхофф провел 11 сезонов, три из которых за «Локомотив-Кубань» (2015-2018). В 2016-м он дошел до «Финала четырех» Евролиги в составе краснодарской команды.

Последние три сезона карьеры Брокхофф отыграл за австралийский «Мельбурн». До этого он провел два сезона в НБА в составе «Далласа».

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

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2 комментария

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pepperboy5000
Запомнился по ЛОКО, как приятный улыбчивый парень, который может накидать трёшек, а может и не накидать)
+4
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+4
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Олег Трофимов
Крутой чувак был в Локо.
0
0
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