Андрей Ведищев: «Подписанием Джордана Моргана «Локо» завершил комплектацию передней линии»
Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев отметил, что, подписав центрового Джордана Моргана, клуб завершил комплектацию передней линии.
«Подписанием Джордана Моргана завершили комплектацию передней линии на предстоящий сезон.
Джордан одинаково качественно умеет играть на обеих сторонах площадки: и в защите, и в нападении.
Важно, что игрока знает наш главный тренер Александр Секулич. Уверен, Джордан добавит нам силы и вариативности в передней линии, и его адаптация в «Локо» будет максимально быстрой», – сказал Ведищев.
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