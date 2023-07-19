Андрей Ведищев: «Подписанием Джордана Моргана «Локо» завершил комплектацию передней линии»

Президент «Локомотива-Кубань» отметил, что, подписав центрового Джордана Моргана, клуб завершил комплектацию передней линии.

«Подписанием Джордана Моргана завершили комплектацию передней линии на предстоящий сезон.

Джордан одинаково качественно умеет играть на обеих сторонах площадки: и в защите, и в нападении.

Важно, что игрока знает наш главный тренер Александр Секулич. Уверен, Джордан добавит нам силы и вариативности в передней линии, и его адаптация в « » будет максимально быстрой», – сказал Ведищев.

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