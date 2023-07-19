«Локомотив-Кубань» подпишет Джордана Моргана

Теги переходы Локомотив-Кубань Коньяспор Единая лига ВТБ Джордан Морган Баскетбол

«Локомотив-Кубань» подпишет контракт с бывшим центровым УНИКСа Джорданом Морганом (31 год, 203 см), сообщает «Перехват».

Игрок сборной Словении провел минувший сезон за турецкий «Коньяспор», набирая 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу в чемпионате Турции.

Морган выступал за УНИКС в сезоне-2020/21 с показателями 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру в Лиге ВТБ.

«Локо» намекнул на переход Моргана на своей официальной VK-странице.

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9 комментариев

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sonny91
он только ставить сверху может, совсем без броска
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Сибирский литовец
Сразу двоих берут . Джордана и Моргана
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Алексааандр
откуда у Локо столько денег? они переподписали практически всех, если не всех с прошлого сезона, ещё и сверху других игроков
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Сергей Поляков
Ответ sonny91
он только ставить сверху может, совсем без броска
Секулич-классик и центр с броском не особо и нужен.Тем более,что остался Хортон.Нужна мощь под кольцом.Морган может ее дать.
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nikitosdaipoltos
Ответ Сергей Поляков
Секулич-классик и центр с броском не особо и нужен.Тем более,что остался Хортон.Нужна мощь под кольцом.Морган может ее дать.
он в Локомотив перешёл, а не в Уникс
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Сергей Поляков
Ответ nikitosdaipoltos
он в Локомотив перешёл, а не в Уникс
Да т9.Виноват.
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Сергей Поляков
Ответ Алексааандр
откуда у Локо столько денег? они переподписали практически всех, если не всех с прошлого сезона, ещё и сверху других игроков
Они изначально имели 3й бюджет в лиге.Что не так?
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Алексааандр
Ответ Сергей Поляков
Они изначально имели 3й бюджет в лиге.Что не так?
удивляет это просто, особенно на фоне ЦСКА, которые проводят такое себе межсезонье
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