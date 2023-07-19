«Локомотив-Кубань» подпишет Джордана Моргана

« » подпишет контракт с бывшим центровым УНИКСа Джорданом Морганом (31 год, 203 см), сообщает «Перехват».

Игрок сборной Словении провел минувший сезон за турецкий « », набирая 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу в чемпионате Турции.

Морган выступал за УНИКС в сезоне-2020/21 с показателями 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру в Лиге ВТБ.

«Локо» намекнул на переход Моргана на своей официальной VK-странице.

Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?