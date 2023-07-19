Хавьер Паскуаль официально остался на посту главного тренера «Зенита»

« » официально объявил о том, что останется на посту главного тренера команды в сезоне-2023/24.

50-летний испанский специалист отработает свой трехлетний контракт с петербургским клубом до конца. Паскуаль работает в Санкт-Петербурге с 2020 года и в прошлом сезоне помог «Зениту» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

Если считать неполный сезон-2019/20, когда Паскуаль только приехал в Санкт-Петербург, то предстоящий сезон станет для испанца пятым во главе сине-бело-голубых.

Интерес к Паскуалю проявляли многие европейские клубы, включая «Баварию», «Анадолу Эфес» и «Монако». Испанские СМИ сообщали, что Паскуаль хотел возглавить «Реал» или «Барселону».

Вместе с Паскуалем в «Зените» остался весь тренерский штаб. Ассистировать главному тренеру, как и в прошлом сезоне, будут испанец Иньиго Зорсано, грек Адамантиос Панагиотопулос, россиянин Максим Учайкин и скаут Кузей Килич. Тренером по физподготовке стал словенец Юре Дракслар, а главным врачом основной команды продолжит быть российский специалист Евгений Роженков.

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