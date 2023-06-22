Хавьер Паскуаль останется на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер « » останется на посту в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

50-летний испанский специалист отработает свой трехлетний контракт с петербургским клубом до конца. Паскуаль работает в Санкт-Петербурге с 2020 года и в прошлом сезоне помог «Зениту» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

Интерес к Паскуалю проявляли многие европейские клубы, включая «Баварию», «Анадолу Эфес» и «Монако». Испанские СМИ сообщали, что Паскуаль хотел бы возглавить «Реал» или «Барселону».

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