Хавьер Паскуаль останется на посту главного тренера «Зенита»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль останется на посту в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

50-летний испанский специалист отработает свой трехлетний контракт с петербургским клубом до конца. Паскуаль работает в Санкт-Петербурге с 2020 года и в прошлом сезоне помог «Зениту» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

Интерес к Паскуалю проявляли многие европейские клубы, включая «Баварию», «Анадолу Эфес» и «Монако».  Испанские СМИ сообщали, что Паскуаль хотел бы возглавить «Реал» или «Барселону».

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

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4 комментария

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Александр Смирнов
Это добрая весть...
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Дмитрий9779
Отличная новость!
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zbd
🎉🎉🎉
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Михаил Курилов
Великолепно! Теперь можно заняться селекцией.
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