«Монако» планирует расстаться с Сашей Обрадовичем
«Монако» планирует расстаться с главным тренером Сашей Обрадовичем.
Изначально об этом написала греческая газета Live Sports.
Обрадович руководит командой с декабря 2021 года, в этом сезоне «Монако» впервые в истории вышел в «Финал четырех» Евролиги.
Сообщается, что приоритетным кандидатом на пост главного тренера является Хавьер Паскуаль, будущее которого в «Зените» остается под вопросом.
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