«Монако» планирует расстаться с Сашей Обрадовичем

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Саша Обрадович Хавьер Паскуаль Монако Баскетбол

«Монако» планирует расстаться с главным тренером Сашей Обрадовичем.

Изначально об этом написала греческая газета Live Sports.

Обрадович руководит командой с декабря 2021 года, в этом сезоне «Монако» впервые в истории вышел в «Финал четырех» Евролиги.

Сообщается, что приоритетным кандидатом на пост главного тренера является Хавьер Паскуаль, будущее которого в «Зените» остается под вопросом.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Между Джеймсом и тренером выбирать Джеймса это путь в никуда.
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