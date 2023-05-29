«Монако» планирует расстаться с Сашей Обрадовичем

« » планирует расстаться с главным тренером Сашей Обрадовичем.

Изначально об этом написала греческая газета Live Sports.

Обрадович руководит командой с декабря 2021 года, в этом сезоне «Монако» впервые в истории вышел в «Финал четырех» Евролиги.

Сообщается, что приоритетным кандидатом на пост главного тренера является , будущее которого в « » остается под вопросом.

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