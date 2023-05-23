«Бавария» и «Анадолу Эфес» проявляют интерес к Хавьеру Паскуалю

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Бавария Баскетбол

Немецкая «Бавария» и турецкий «Анадолу Эфес» связывались с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Испанец не торопится с принятием решения и ждет окончания всех европейских чемпионатов.

Не исключено, что Паскуаль останется в России, так как у него еще год действующего контракта с «Зенитом».

Ранее испанские СМИ сообщали, что Паскуаль, который работает в Санкт-Петербурге с 2020 года, хотел бы возглавить «Реал» или «Барселону».

Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
На Паскуаля спрос в Европе будет, а с ним и возможность у него выбора из предложенного. Наверняка в Барсе место освободится, Ясик сезон провалил. Жаль Зениту с таким тренером расставаться, но надеюсь, что и препятствовать не будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий