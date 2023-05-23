«Бавария» и «Анадолу Эфес» проявляют интерес к Хавьеру Паскуалю
Немецкая «Бавария» и турецкий «Анадолу Эфес» связывались с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Испанец не торопится с принятием решения и ждет окончания всех европейских чемпионатов.
Не исключено, что Паскуаль останется в России, так как у него еще год действующего контракта с «Зенитом».
Ранее испанские СМИ сообщали, что Паскуаль, который работает в Санкт-Петербурге с 2020 года, хотел бы возглавить «Реал» или «Барселону».
Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки
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