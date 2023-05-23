«Бавария» и «Анадолу Эфес» проявляют интерес к Хавьеру Паскуалю

Немецкая « » и турецкий « » связывались с главным тренером « » , чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Испанец не торопится с принятием решения и ждет окончания всех европейских чемпионатов.

Не исключено, что Паскуаль останется в России, так как у него еще год действующего контракта с «Зенитом».

Ранее испанские СМИ сообщали, что Паскуаль, который работает в Санкт-Петербурге с 2020 года, хотел бы возглавить «Реал» или «Барселону».

Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки