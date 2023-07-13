Кендрик Перкинс: «Не верю, что Леброн Джеймс сможет привести «Лейкерс» к титулу»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс не верит, что Леброн Джеймс сможет привести «Лейкерс» к чемпионскому титулу в предстоящем сезоне.

«Нет, я не верю. Не потому, что я не верю в Леброна Джеймса. Я считаю его величайшим игроком в истории. Можно обсудить это в другой день. Я уверен в этом на 100 процентов.

Я просто не могу возлагать надежды на человека, которому в декабре исполнится 39 лет. Особенно, когда он играет вместе с Энтони Дэвисом, который в расцвете сил входит в пятерку самых талантливых. Ответственность должна лежать не на Леброне Джеймсе. Леброн Джеймс должен быть второй опцией. Эта команда дойдет до туда, до куда ее сможет довести Энтони Дэвис», – сказал Перкинс.

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4 комментария

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Андрей 13
Лучшим вариантом был бы, чтобы Джеймс подписался на минималку, чтобы подтянуть еще кого нибудь "звездного", отдал наконец мяч, и ограничил свое время на площадке. Тогда шансы на титул были бы возможны. Но так как он хочет продолжать быть топом, набивать стату... он это еще может. Но в качестве первой звезды он уже ничего не выиграет. А 4-х гаек мало для звания величайшего. Кто бы что ни говорил, но этого не хватит.
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betwriver
Вспоминаем, что нельзя повернуть время вспять и никто не молодеет. И 39 лет - это немало для высших достижений в роли первой звезды команды-контендера НБА. Поэтому, думаю, что Перкинс в этом своем высказывании скорее прав, чем наоборот.
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Forza
Уже нет. Я говорю, Лейкерс нужна ещё звезда, для борьбы за титул. Не обязательно тир1 уровня, но звезда нужна. Леброн уже не может быть звездным болхендлером контендера.
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bodros
Ответ Андрей 13
Лучшим вариантом был бы, чтобы Джеймс подписался на минималку, чтобы подтянуть еще кого нибудь "звездного", отдал наконец мяч, и ограничил свое время на площадке. Тогда шансы на титул были бы возможны. Но так как он хочет продолжать быть топом, набивать стату... он это еще может. Но в качестве первой звезды он уже ничего не выиграет. А 4-х гаек мало для звания величайшего. Кто бы что ни говорил, но этого не хватит.
Игрок из топ 3 не заканчивает на минималка
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