Кендрик Перкинс: «Не верю, что Леброн Джеймс сможет привести «Лейкерс» к титулу»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс не верит, что Леброн Джеймс сможет привести «Лейкерс» к чемпионскому титулу в предстоящем сезоне.
«Нет, я не верю. Не потому, что я не верю в Леброна Джеймса. Я считаю его величайшим игроком в истории. Можно обсудить это в другой день. Я уверен в этом на 100 процентов.
Я просто не могу возлагать надежды на человека, которому в декабре исполнится 39 лет. Особенно, когда он играет вместе с Энтони Дэвисом, который в расцвете сил входит в пятерку самых талантливых. Ответственность должна лежать не на Леброне Джеймсе. Леброн Джеймс должен быть второй опцией. Эта команда дойдет до туда, до куда ее сможет довести Энтони Дэвис», – сказал Перкинс.
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