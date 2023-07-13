Кендрик Перкинс: «Не верю, что Леброн Джеймс сможет привести «Лейкерс» к титулу»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс не верит, что Леброн Джеймс сможет привести « » к чемпионскому титулу в предстоящем сезоне.

«Нет, я не верю. Не потому, что я не верю в . Я считаю его величайшим игроком в истории. Можно обсудить это в другой день. Я уверен в этом на 100 процентов.

Я просто не могу возлагать надежды на человека, которому в декабре исполнится 39 лет. Особенно, когда он играет вместе с Энтони Дэвисом, который в расцвете сил входит в пятерку самых талантливых. Ответственность должна лежать не на Леброне Джеймсе. Леброн Джеймс должен быть второй опцией. Эта команда дойдет до туда, до куда ее сможет довести », – сказал Перкинс.

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