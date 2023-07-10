Руководитель команды НБА: «Винсент идеально подходит для игры рядом с Леброном и Дэвисом. Он напоминает мне Марио Чалмерса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Марио Чалмерс Энтони Дэвис Гэйб Винсент Баскетбол

Руководитель команды НБА считает подписание разыгрывающего Гэйба Винсента отличным приобретением для «Лейкерс».

«Один из руководителей команды НБА восторженно отозвался о подписании «Лейкерс» Гэйба Винсента, сказав, что этот разыгрывающий «идеально подходит для игры рядом с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом».

Руководитель сказал, что Винсент напоминает ему Марио Чалмерса. Винсенту не нужен мяч, он может бросить издали и принимает правильные решения. И он действительно умеет играть в обороне», – пишет LA Times.

Минувший сезон стал лучшим в карьере защитника – 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч.

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