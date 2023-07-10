Руководитель команды НБА: «Винсент идеально подходит для игры рядом с Леброном и Дэвисом. Он напоминает мне Марио Чалмерса»

Руководитель команды считает подписание разыгрывающего отличным приобретением для « ».

«Один из руководителей команды НБА восторженно отозвался о подписании «Лейкерс» Гэйба Винсента, сказав, что этот разыгрывающий «идеально подходит для игры рядом с и ».

Руководитель сказал, что Винсент напоминает ему Марио Чалмерса. Винсенту не нужен мяч, он может бросить издали и принимает правильные решения. И он действительно умеет играть в обороне», – пишет LA Times.

Минувший сезон стал лучшим в карьере защитника – 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч.

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