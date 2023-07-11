Звездный форвард « » показал свои боксерские умения.

Болельщики в соцсетях отреагировали на видео с Дэвисом в ринге, выразив опасения в связи с травматичностью баскетболиста.

«Один пропущенный удар и он не сыграет в новом сезоне», – написал пользователь yeailistn2lucki.

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