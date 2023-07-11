Энтони Дэвис показал свои боксерские умения

Теги Лейкерс НБА видео Энтони Дэвис соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис показал свои боксерские умения.

Болельщики в соцсетях отреагировали на видео с Дэвисом в ринге, выразив опасения в связи с травматичностью баскетболиста.

«Один пропущенный удар и он не сыграет в новом сезоне», – написал пользователь yeailistn2lucki.

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9 комментариев

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gkrep6
Бой с тенью
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+8
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MrFrost
Больше похоже на: "Энтони Дэвис показал отсутствие боксерских умений" - вот так будет правдивей.
+9
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Вадим Ахтямов
Ответ gkrep6
Бой с тенью
и тень победила техническим нокаутом
+2
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omega pepega
Готовится к переходу в ГСВ?
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Stranfio
Сколько шуток наберет этот пост?
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Insamo217
он еще бы с карликом бы боксировал) к тому же тот даже не наносит ударов, просто груша для битья
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жирный кот
травму не получил?
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pulyalke
нормально двигается кстати
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