Майлз Бриджес рассчитывал на 25 миллионов долларов в год

Форвард « » этим летом хотел получить от клуба контракт с зарплатой не менее 25 миллионов долларов в год, сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.

Стороны не договорились о продлении контракта, и Бриджес подписал квалификационное предложение «Хорнетс» на сезон-2023/24 стоимостью 7,9 миллиона долларов. Следующим летом форвард станет неограниченно свободным агентом.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 матчей в рамках дисквалификации от НБА.

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