Защитник « » Карим Джеллоу может пропустить длительный период времени из-за проблем с немецким антидопинговым агентством (NADA), сообщает BILD.

Игрок пропустил три допинг-теста за 12 месяцев, что послужило поводом для расследования. Обычно в таком случае игрок получает наказание в виде дисквалификации на два года. Срок могу сократить до одного года.

На счету Джеллоу 18 матчей за сборную Германии. В прошедшем сезоне он стал чемпионом немецкой лиги в составе «Ульма».

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»