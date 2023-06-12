Шредер, Клебер и братья Вагнеры – в предварительном составе сборной Германии на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Германии Гордон Эрберт представил предварительный состав команды на предстоящий чемпионат мира по баскетболу-2023.

«На тренировочный сбор приехала отличная группа игроков. Все демонстрируют большую самоотдачу. Каждый из этих парней хочет представлять свою страну на самом высоком уровне. Для всех них большая честь играть за сборную Германии. Мы играем за медаль на чемпионате мира», – сказал тренер.

Предварительный состав сборной Германии:

(«Бавария»), («Барселона»), («Бавария»), («Бреоган»), Давид Крэмер («Брауншвейг»), («Даллас»), Леон Кратцер («Бонн»), Маодо Ло («Альба»), Андреас Обст («Бавария»), Деннис Шредер («Лейкерс»), Кристиан Зенгфельдер («Брозе Бамберг»), Даниэль Тайс («Индиана»), Йоханнес Тиманн («Альба»), Йоханнес Фойгтманн («Милан»), Франц Вагнер («Орландо»), Мориц Вагнер («Орландо»), Ник Уайлер-Бэбб («Бавария»), Йонас Вольфарт-Боттерманн («Гамбург»).

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