Ник Калатес не сыграет за Грецию на чемпионате мира
Греческий разыгрывающий Ник Калатес пропустит предстоящий чемпионат мира. Игрок сообщил о своем решении главному тренеру сборной Греции Димитрису Итудису.
34-летний защитник планирует отдохнуть перед предстоящим сезоном Евролиги, сообщает Gazzetta.gr.
Сборная Греции может столкнуться с серьезной проблемой в задней линии, поскольку Тайлер Дорси и Костас Слукас также приняли решение пропустить чемпионат мира.
Греция будет играть в группе C вместе с США, Новой Зеландией и Иорданией. Матчи группы пройдут в Маниле, Филиппины.
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