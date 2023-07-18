Ник Калатес не сыграет за Грецию на чемпионате мира

Греческий разыгрывающий пропустит предстоящий чемпионат мира. Игрок сообщил о своем решении главному тренеру сборной Греции Димитрису Итудису.

34-летний защитник планирует отдохнуть перед предстоящим сезоном Евролиги, сообщает Gazzetta.gr.

Сборная Греции может столкнуться с серьезной проблемой в задней линии, поскольку и также приняли решение пропустить чемпионат мира.

Греция будет играть в группе C вместе с США, Новой Зеландией и Иорданией. Матчи группы пройдут в Маниле, Филиппины.

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