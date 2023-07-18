Ник Калатес не сыграет за Грецию на чемпионате мира

Теги сборная Греции Костас Слукас Ник Калатес Димитрис Итудис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайлер Дорси Баскетбол

Греческий разыгрывающий Ник Калатес пропустит предстоящий чемпионат мира. Игрок сообщил о своем решении главному тренеру сборной Греции Димитрису Итудису.

34-летний защитник планирует отдохнуть перед предстоящим сезоном Евролиги, сообщает Gazzetta.gr.

Сборная Греции может столкнуться с серьезной проблемой в задней линии, поскольку Тайлер Дорси и Костас Слукас также приняли решение пропустить чемпионат мира.

Греция будет играть в группе C вместе с США, Новой Зеландией и Иорданией. Матчи группы пройдут в Маниле, Филиппины.

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