Дэрил Мори: «Сиксерс» не обменяют Джеймса Хардена, если не получат взамен очень хорошего игрока»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» назвал условие, при котором клуб решится на обмен звездного защитника .

«Если взамен мы не получим очень хорошего игрока или что-то, что можно превратить в очень хорошего игрока, мы не обменяем Джеймса Хардена», – цитирует Мори журналист Кит Помпи.

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, отношения между Харденом и Мори «практически разорваны».

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