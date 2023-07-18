Дэрил Мори: «Сиксерс» не обменяют Джеймса Хардена, если не получат взамен очень хорошего игрока»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори назвал условие, при котором клуб решится на обмен звездного защитника Джеймса Хардена.

«Если взамен мы не получим очень хорошего игрока или что-то, что можно превратить в очень хорошего игрока, мы не обменяем Джеймса Хардена», – цитирует Мори журналист Кит Помпи.

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, отношения между Харденом и Мори «практически разорваны».

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13 комментариев

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mister_kepka
Бен Симмонс подойдет?
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Максим Макеев
зайона дадут
вперед! обмен бургера на бургер!
+4
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mqh9pzrxgf
За истекающего 34 летнего Хардена который хочет уйти в лак, вряд ли кто даст хороший пакет)
+3
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Лиллард унижатель!
За истекающего 34 летнего игрока могут дать только 5 пиков второго раунда.
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MTZ_2022
Если Сиксерс не обменяют Хардена, то следующим летом он уйдет как НСА.
Ваш Кэп.
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banderos
Игрока в какой вид спорта? Превратить в хорошего игрока может, например, Споэльстра. Только потом не обижайтесь и не удивляйтесь, что Ваш условный Макс Струс за 63 миллиона вдруг станет набирать 2 очка + 1 подбор.
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Локоть Артеста
Бородатый хочет зарплату как у топового игрока получать и клубы менять по своей прихоти. Любопытно, он понимает что теряющему скорость и с трудом набирающему форму ветерану много не дадут?
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Lokomotiv__1992
Филадельфии проще его тогда не менять ) то что даст Лак это баласт.. и только отдалит от чемпионства) Возможно по ходу сезона замутят норм обмен , Мори на это способен)и ещё нужна одна звезда без этого никак
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LBJ236
Мори не отдаст Хардена кароче
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Artem Kostin
Похоже ещё пару лет и только Китай ему светит. Такой работник особо никому не нужен. А вот футболки и билеты вполне продадутся.
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katzenmaus
Ответ fhneh
Например зимой, на месте ЛАЛ, постарался бы выменять его на Рассел+Бизли+пик. Если уж совсем Филе никто лучше не предложит (Хирро+Робинсон не в счёт) - могут согласиться. У Леброна все равно последний поход
Бизли которого отчислили и который в Милуоки? Давайте Ривса и по рукам.
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Максим Макеев
Ответ MTZ_2022
Если Сиксерс не обменяют Хардена, то следующим летом он уйдет как НСА. Ваш Кэп.
и выше минималки ему великие клипы тогда не дадут( а этот товарищ ведь о контракте мечтает судопроизводства всем новостям да еще и в Лос Анджелесе конечно)
потому удачного ему заработка:)
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