Дэрил Мори: «Сиксерс» не обменяют Джеймса Хардена, если не получат взамен очень хорошего игрока»
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори назвал условие, при котором клуб решится на обмен звездного защитника Джеймса Хардена.
«Если взамен мы не получим очень хорошего игрока или что-то, что можно превратить в очень хорошего игрока, мы не обменяем Джеймса Хардена», – цитирует Мори журналист Кит Помпи.
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, отношения между Харденом и Мори «практически разорваны».
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вперед! обмен бургера на бургер!
Ваш Кэп.
потому удачного ему заработка:)