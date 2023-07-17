«Филадельфия» просит за Джеймса Хардена «игрока уровня Матча всех звезд»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

«Филадельфия» ведет переговоры с другими командами по разыгрывающему Джеймсу Хардену.

Как пишет Philly Voice со ссылкой на источник в лиге, «Сиксерс» просят за Хардена «игрока уровня Матча всех звезд». Издание отмечает, что руководители других команд считают позицию «76-х» в переговорах «ничем не оправданной».

Харден, которому в августе исполнится 34 года, воспользовался опцией на сезон-2023/24 и запросил обмен из команды.

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15 комментариев

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Daff Rogers
Чё то уже поднадоели эти герои трейдов. Харден, Ирвинг, Дюрант...просто уже катаются по лиге не как супер звёзды, а как рядовые скамеечники.
+26
-2
+24
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Марсель Объелся
Майк Конли 💪
+18
-1
+17
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ГРУПА ЗИСК
Чисто юридически Ванвлит, Сиакам, Зайон, Рэндл, Дежонтэ Мюррэй, Джарретт Аллен и Симмонс были игроками МВЗ...
+15
0
+15
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Kirill Proskurin
Есть один в Бруклине, трехи шмаляет только в путь, да и моложе.
+5
0
+5
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Tim Timson
Оладипо?)
+4
0
+4
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Ali Kurainov 2.0
Мори до последнего сидел с Симмонсом и перевернул его в Хардена и сейчас надеется, что также получится. По-хорошему ГМ должны перестать трейдить с 76, чтобы проучить Мори
+3
-1
+2
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Максим Макеев
ну на мвз много персонажей играло
так что почему нет🙃
+1
0
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haykblaugrana
Тогда жаль Денвера, что не может предложить Джамала 😁😁😁
+1
0
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Аморалинни
Бредли Бил подходит
Забирайте
+1
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Сергей Орлов
Фридзон подойдёт?
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