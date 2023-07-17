«Филадельфия» просит за Джеймса Хардена «игрока уровня Матча всех звезд»

« » ведет переговоры с другими командами по разыгрывающему .

Как пишет Philly Voice со ссылкой на источник в лиге, «Сиксерс» просят за Хардена «игрока уровня Матча всех звезд». Издание отмечает, что руководители других команд считают позицию «76-х» в переговорах «ничем не оправданной».

Харден, которому в августе исполнится 34 года, воспользовался опцией на сезон-2023/24 и запросил обмен из команды.

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