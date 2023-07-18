Шэмс Чарания: «Отношения между Джеймсом Харденом и Дэрилом Мори практически разорваны»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, отношения звездного разыгрывающего «Филадельфии» с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» разорваны.

«Отношения между Джеймсом Харденом и Дэрилом Мори практически разорваны. Они были разрушены в течение этого процесса. Нет больше того открытого безграничного доверия, которое мы видели на протяжении 692 матчей, которые Дэрил Мори и Джеймс Харден провели вместе в «Хьюстоне» и «Филадельфии».

Когда Харден воспользовался опцией на следующий сезон, решение работать вместе над обменом было принято из-за того, что Харден считал, что у «Сиксерс» не было реального намерения делать ему предложение о новом долгосрочном контракте. Все в «Сиксерс» знают, что он был невероятно расстроен тем, как команда поступила с его возможным выходом на рынок свободных агентов», – сказал Чарания.

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