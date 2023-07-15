Эдриан Воджнаровски: «Дэрил Мори просит за Джеймса Хардена непомерно высокую цену»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клубы НБА не ведут переговоры с «Филадельфией» о возможном обмене Джеймса Хардена, так как президент «Сиксерс» Дэрил Мори просит за звездного защитника «непомерно высокую» цену.

«Ситуация с очень похожа на то, что Дэрил Мори делал с пару лет назад. Его запрашиваемая цена непомерно высока. Команды не обращаются к «Сиксерс», зная, что просит в обмен на Джеймса Хардена.

Дэрил Мори всегда начинает переговоры с очень высокой цены, потом, возможно, со временем, он ее уменьшает. Но, как и в случае с Симмонсом, «Сиксерс» надеются, что рано или поздно им удастся уговорить Джеймса Хардена провести за «Филадельфию» последний год контракта, за который он заработает 35,5 миллиона долларов.

Ситуация может измениться, когда « » начнет тренировочный лагерь. Джеймс Харден будет не так рад своему возвращению, как команда. И тогда, возможно, они станут относиться к ситуации более серьезно, но сейчас я думаю, что переговоры по Хардену, как и по Лилларду, затянутся», – сказал Воджнаровски.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА