Эдриан Воджнаровски: «Дэрил Мори просит за Джеймса Хардена непомерно высокую цену»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клубы НБА не ведут переговоры с «Филадельфией» о возможном обмене Джеймса Хардена, так как президент «Сиксерс» Дэрил Мори просит за звездного защитника «непомерно высокую» цену.
«Ситуация с Джеймсом Харденом очень похожа на то, что Дэрил Мори делал с Беном Симмонсом пару лет назад. Его запрашиваемая цена непомерно высока. Команды не обращаются к «Сиксерс», зная, что Дэрил Мори просит в обмен на Джеймса Хардена.
Дэрил Мори всегда начинает переговоры с очень высокой цены, потом, возможно, со временем, он ее уменьшает. Но, как и в случае с Симмонсом, «Сиксерс» надеются, что рано или поздно им удастся уговорить Джеймса Хардена провести за «Филадельфию» последний год контракта, за который он заработает 35,5 миллиона долларов.
Ситуация может измениться, когда «Филадельфия» начнет тренировочный лагерь. Джеймс Харден будет не так рад своему возвращению, как команда. И тогда, возможно, они станут относиться к ситуации более серьезно, но сейчас я думаю, что переговоры по Хардену, как и по Лилларду, затянутся», – сказал Воджнаровски.
какой гений ему даст больше 2 лет( да и то второй год с оговорками может быть)и 30-35 миллионов
я не понимаю на что он рассчитывает