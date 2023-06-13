Факундо Кампаццо: «Когда играешь с Йокичем, всегда должен быть готов получить мяч»

Бывший игрок « », ныне разыгрывающий « » рассказал, каково это – играть в одной команде с сербским центровым .

«Когда играешь с Йокичем, ты всегда должен быть готов получить мяч, потому что он все видит. Если стоишь в углу и думаешь, что он не отдаст тебе мяч, ты ошибаешься. Ты промахнешься, если не будешь готов к передаче.

Йокич многому меня научил, он очень мне помог. В мой первый день в он сказал мне: «Ты помнишь все, чему ты научился в ФИБА? Здесь все по-другому».

Лучшее его качество – он делает всех вокруг лучше. Поиграв с ним, ты становишься лучше. Именно это делает его особенным. Кроме того, он умеет набирать очки, он умеет делать передачи, он умеет играть в защите. Честно говоря, я никогда не видел другого такого игрока, как Йокич. Он умеет все», – сказа аргентинец.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете