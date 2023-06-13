Факундо Кампаццо: «Когда играешь с Йокичем, всегда должен быть готов получить мяч»

Теги Денвер Црвена Звезда MTS НБА НБА плей-офф Факундо Кампаццо Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок «Денвера», ныне разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо рассказал, каково это – играть в одной команде с сербским центровым Николой Йокичем.

«Когда играешь с Йокичем, ты всегда должен быть готов получить мяч, потому что он все видит. Если стоишь в углу и думаешь, что он не отдаст тебе мяч, ты ошибаешься. Ты промахнешься, если не будешь готов к передаче.

Йокич многому меня научил, он очень мне помог. В мой первый день в НБА он сказал мне: «Ты помнишь все, чему ты научился в ФИБА? Здесь все по-другому».

Лучшее его качество – он делает всех вокруг лучше. Поиграв с ним, ты становишься лучше. Именно это делает его особенным. Кроме того, он умеет набирать очки, он умеет делать передачи, он умеет играть в защите. Честно говоря, я никогда не видел другого такого игрока, как Йокич. Он умеет все», – сказа аргентинец.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Мельдоний
Да, его передачи - это нечто!
Просто феноменальное видение партнеров и понимание игры - со времен Ларри Берда такого игрока не было в NBA.
Казалось бы только мяч получил и следующим движением тут же пас отдается - этому нельзя научиться!
Бросок такой же мягкий - очень Берда напоминает в своем уникальном таланте!
Берд был более техничный, разносторонний - Йокич это компенсирует ростом и мощью, но в понимании игры и как сделать партнеров лучше, чем они есть - это незабвенное качество, когда передача на партнера зачастую красивее, чем самому забить!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
"Лучшее его качество – он делает всех вокруг лучше. Поиграв с ним, ты становишься лучше. Именно это делает его особенным." Факундо повторил аналогичную мысль Кириленко из соседей новости. Йокич очень крут. Главное - без травм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Єгор Катанцев
https://shrinke.me/1gzK
Передачи тоже делают шоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий