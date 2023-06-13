Факундо Кампаццо: «Когда играешь с Йокичем, всегда должен быть готов получить мяч»
Бывший игрок «Денвера», ныне разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо рассказал, каково это – играть в одной команде с сербским центровым Николой Йокичем.
«Когда играешь с Йокичем, ты всегда должен быть готов получить мяч, потому что он все видит. Если стоишь в углу и думаешь, что он не отдаст тебе мяч, ты ошибаешься. Ты промахнешься, если не будешь готов к передаче.
Йокич многому меня научил, он очень мне помог. В мой первый день в НБА он сказал мне: «Ты помнишь все, чему ты научился в ФИБА? Здесь все по-другому».
Лучшее его качество – он делает всех вокруг лучше. Поиграв с ним, ты становишься лучше. Именно это делает его особенным. Кроме того, он умеет набирать очки, он умеет делать передачи, он умеет играть в защите. Честно говоря, я никогда не видел другого такого игрока, как Йокич. Он умеет все», – сказа аргентинец.
Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете
Просто феноменальное видение партнеров и понимание игры - со времен Ларри Берда такого игрока не было в NBA.
Казалось бы только мяч получил и следующим движением тут же пас отдается - этому нельзя научиться!
Бросок такой же мягкий - очень Берда напоминает в своем уникальном таланте!
Берд был более техничный, разносторонний - Йокич это компенсирует ростом и мощью, но в понимании игры и как сделать партнеров лучше, чем они есть - это незабвенное качество, когда передача на партнера зачастую красивее, чем самому забить!
Передачи тоже делают шоу.