Факундо Кампаццо перейдет в «Реал»
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо близок к заключению соглашения с «Реалом».
Об этом сообщает журналист Eurohoops Арис Баркас.
Стороны подпишут контракт на 3 года и 9 млн евро.
Ранее сообщалось, что соглашение с мадридским клубом было заключено еще в середине марта, когда «Црвена Звезда» прилетела в Испанию для участия в матче 29-го тура Евролиги против «Барселоны».
Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом Евролиги (2015, 2018).
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