Факундо Кампаццо перейдет в «Реал»

Разыгрывающий « » близок к заключению соглашения с « ».

Об этом сообщает журналист Eurohoops Арис Баркас.

Стороны подпишут контракт на 3 года и 9 млн евро.

Ранее сообщалось, что соглашение с мадридским клубом было заключено еще в середине марта, когда «Црвена Звезда» прилетела в Испанию для участия в матче 29-го тура Евролиги против «Барселоны».

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом (2015, 2018).

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