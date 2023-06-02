Факундо Кампаццо перейдет в «Реал»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Реал чемпионат Испании Адриатическая лига Факундо Кампаццо Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо близок к заключению соглашения с «Реалом».

Об этом сообщает журналист Eurohoops Арис Баркас.

Стороны подпишут контракт на 3 года и 9 млн евро.

Ранее сообщалось, что соглашение с мадридским клубом было заключено еще в середине марта, когда «Црвена Звезда» прилетела в Испанию для участия в матче 29-го тура Евролиги против «Барселоны».

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом Евролиги (2015, 2018).

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3 комментария

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Сергей Орлов
Натурально, два состава. Плюс ветеранчики.
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Fazy10
пора домой
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xamer 9
Жаль, что не получилось сделать успешную карьеру в НБА, слишком насыщена Лига игроками со схожими навыками и антропометрией, но многие из них просто лучше Факундо. А Реал все сильнее и сильнее..
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