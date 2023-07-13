«Црвена Звезда» официально рассталась с Факундо Кампаццо

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«Црвена Звезда» официально объявила об уходе разыгрывающего Факундо Кампаццо (32 года, 178 см) из сербской команды.

Ожидается, что в ближайшие несколько часов мадридский «Реал» объявит о подписании аргентинца.

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом Евролиги (2015, 2018).

В прошедшем сезоне Евролиги Кампаццо удалось провести за «Црвену Звезду» всего 9 матчей, набирая в среднем 15,0 очка, 5,8 передачи, 2,8 подбора и 1,9 перехвата. Показатели в 24 матчах Адриатической лиги – 13,0 очка, 6,5 передачи, 2,8 подбора и 2,1 перехвата.

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