«Реал» сегодня объявит о подписании Факундо Кампаццо (Карлос Сантос)

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Реал чемпионат Испании Адриатическая лига Факундо Кампаццо Баскетбол

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (32 года, 178 см) сегодня официально станет игроком мадридского «Реала».

Журналист Карлос Сантос информирует, что в течение дня баскетболист подпишет контракт и будет официально представлен командой.

Испанское издание Relevo сообщало о заключении соглашения игрока с «Реалом» еще в апреле.

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом Евролиги (2015, 2018).

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