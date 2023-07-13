«Реал» сегодня объявит о подписании Факундо Кампаццо (Карлос Сантос)

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (32 года, 178 см) сегодня официально станет игроком мадридского « ».

Журналист Карлос Сантос информирует, что в течение дня баскетболист подпишет контракт и будет официально представлен командой.

Испанское издание Relevo сообщало о заключении соглашения игрока с «Реалом» еще в апреле.

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом (2015, 2018).

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